Ветер повалил и вырвал деревья на 17 улицах Ельца

Городские власти устраняют последствия стихии, которая бушевала в Ельце в прошедшие выходные. Непогода обрушилась на город 8 июля и доставила массу неудобств местным жителям, водителям и садоводам.

По информации мэрии, порывы ветров и гроза повалили деревья на 17 улицах: Спутников, Промышленной, Привокзальной, Маяковской, Задонской, Пушкина, Костенко и других. Так, на улице Коммунаров и у детского сада № 21 деревья были вырваны с корнями.

Коммунальные службы работали в усиленном режиме. Упавшие деревья убирались с проезжей части и тротуаров, а в понедельник, 10 июля, их распиливают для вывоза. Кроме того, горожане 169 раз пожаловались на отключения электроснабжения, рассказал мэр Ельца Евгений Боровских

«158 обращений ельчан уже отработаны, в работе остаются 11 обращений из частного сектора. Все линии включены, работы производится в штатном режиме»‎, — сказал градоначальник, его слова приводит GOROD48.

Как отмечает LipetskMedia, в районе Засосны стали труднопроходимыми автомобильные дороги, а некоторые остановки общественного транспорта оказались глубокими лужами. Попасть туда можно только в резиновых сапогах.