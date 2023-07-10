Цены на суши в России могут превысить 700 рублей

В России цены на суши и роллы могут превысить 700 рублей за порцию. Как пишет 10 июля 78.ru, рестораторы задаются вопросом, как сделать популярное блюдо более доступным для потребителей.

Шеф-повар Серафим Барболин объяснил, что проблема заключается не только в цене на рыбу, но и в ее качестве — на рынке не хватает хорошей продукции.

«Это приводит к тому, что многие рестораны и сервисы доставки вынуждены переходить на рыбу сорта форель вместо лосося и семги, потому что цены начинают становиться космическими, 2 тыс. рублей за кг и выше. А раньше можно было купить за 1,3–1,4 тыс. рублей», — указал он.

Порция роллов «Филадельфия» премиального сегмента, предполагает Барболин, скоро будет стоить 700–750 рублей. А цена на роллы с сыром попроще и рыбой форелевых пород составит около 450–500 рублей за порцию. По его мнению, такая стоимость данного блюда является неадекватной.

Как рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Магаданской области Михаил Котов, причина подорожания заключается в резком увеличении налоговых сборов для промысловых рыбаков. Из-за этого они поднимают цены даже на самые недорогие сорта рыбы — путассу, сельдь и минтай.

Ранее, 7 июня, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что российские рыбаки полностью обеспечивают внутренний рынок рыбой, а на импорт приходится только небольшая доля тех биоресурсов, которые не вылавливаются на аквакультурных предприятиях.

В марте в агентстве заявляли об отслеживании ситуации с ценами на рыбу на внутреннем рынке. Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков рассказал «Известиям», что в качестве оптимального варианта для стабилизации цен агентство видит механизм саморегулирования и диалога между производителями продукции без применения административных рычагов.