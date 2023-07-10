Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Общество
Торговая марка «Активиа» сменит название в России
Политика
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Спорт
Нападающий «Зенита» Малком может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Якутии и Хабаровском крае
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым
Политика
Политолог дал прогноз на сотрудничество Украины и НАТО после саммита в Вильнюсе
Мир
Матвиенко заявила о недопустимости диалога с РФ и КНР на языке силы и угроз
Экономика
Мишустин объявил о запуске в РФ производства новых дизельных двигателей
Мир
Си Цзиньпин назвал развитие отношений с РФ стратегическим выбором двух стран
Мир
ЕК поддержала поставки Украине кассетных боеприпасов от США
Мир
В США допустили сильнейший с 2008 года финансовый кризис

Цены на суши в России могут превысить 700 рублей

Шеф-повар Барболин: цены на суши в РФ могут превысить 700 рублей из-за подорожания рыбы
0
Фото: Global Look Press/Chin Hei Leung
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России цены на суши и роллы могут превысить 700 рублей за порцию. Как пишет 10 июля 78.ru, рестораторы задаются вопросом, как сделать популярное блюдо более доступным для потребителей.

Шеф-повар Серафим Барболин объяснил, что проблема заключается не только в цене на рыбу, но и в ее качестве — на рынке не хватает хорошей продукции.

«Это приводит к тому, что многие рестораны и сервисы доставки вынуждены переходить на рыбу сорта форель вместо лосося и семги, потому что цены начинают становиться космическими, 2 тыс. рублей за кг и выше. А раньше можно было купить за 1,3–1,4 тыс. рублей», — указал он.

Порция роллов «Филадельфия» премиального сегмента, предполагает Барболин, скоро будет стоить 700–750 рублей. А цена на роллы с сыром попроще и рыбой форелевых пород составит около 450–500 рублей за порцию. По его мнению, такая стоимость данного блюда является неадекватной.

Как рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Магаданской области Михаил Котов, причина подорожания заключается в резком увеличении налоговых сборов для промысловых рыбаков. Из-за этого они поднимают цены даже на самые недорогие сорта рыбы — путассу, сельдь и минтай.

Вкусная точка: рестораны в июне подняли цены на 10%
Что стало причиной роста стоимости блюд в меню российского общепита

Ранее, 7 июня, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что российские рыбаки полностью обеспечивают внутренний рынок рыбой, а на импорт приходится только небольшая доля тех биоресурсов, которые не вылавливаются на аквакультурных предприятиях.

В марте в агентстве заявляли об отслеживании ситуации с ценами на рыбу на внутреннем рынке. Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков рассказал «Известиям», что в качестве оптимального варианта для стабилизации цен агентство видит механизм саморегулирования и диалога между производителями продукции без применения административных рычагов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023