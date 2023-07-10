Выпуск овощных соков наладят в Тюменской области

В Тюменской области начнут выпускать овощные соки из моркови, свеклы и капусты. Предпринимателей, которые готовы реализовать проект, ищет администрация Упоровского района. Поставщиком сырья выступит местная агрофирма.

Реализовать инвестпроект планируют в двух населенных пунктах района на выбор. Так, в деревне Тютрина есть уже необходимое помещение, которое можно взять в аренду. А в деревне Черной предлагается самостоятельно построить объект, необходимая площадка там уже имеется.

По данным регионального инвестиционного агентства, которые приводит megatyumen.ru, общий объем инвестиций с учетом аренды помещений — от 5 млн рублей, а с учетом строительства — от 16 млн рублей.

Валовый сбор овощей за 2022 год в Тюменской области составил порядка 55 т. Из них только в Упоровском районе собрали около 29 т или 52,5% от всего объема. Основной поставщик на территории региона — агрофирма КРиММ.