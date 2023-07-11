В состоянии Аффлека: «Гипнотик» стал лидером проката в России

За свой первый уикенд «Гипнотик» заработала больше 60 млн рублей. На второй строчке по-прежнему держится российская драма режиссера Клима Шипенко «Вызов» с Юлией Пересильд. Кассовые сборы в этот раз составили более 16 млн. На третьем месте рейтинга — семейный фильм «Назад к динозаврам», заработавший 14,5 млн рублей. Замыкают топ-5 «Дыхание» и «Переводчик». «Известия» подводят итоги выходных в российских кинотеатрах.

«Потенциал не отработал»

Лидером минувшего уикенда в российском кинопрокате предсказуемо стал триллер «Гипнотик». Интерес к фильму можно объяснять, как минимум, актерским составом: зрителя привлек не только любимец Голливуда Бен Аффлек, но и звезда сериала «Королева юга» Алиси Брага. В центре сюжета — детектив Дэнни Рурк, который пытается найти свою дочь и расследует серию загадочных преступлений, вооружившись поддержкой экстрасенса Дианы Круз.

За период с 6 по 9 июля «Гипнотик» заработал более 60 млн рублей. За это время прошло более 18 тыс. сеансов. Фильм посмотрело 156 тыс. зрителей (в среднем восемь человек на показ).

Впрочем, на общую посещаемость кинотеатров релиз не повлиял. Она продолжает постепенно снижаться, что характерно для летних месяцев. Хотя некоторые сети, наоборот, отмечают рост. По словам президента сети кинотеатров «КАРО» Ольги Зиняковой, по сравнению с аналогичным уикендом 2022 года выручка и посещаемость у них выше примерно на 70%.

Вторую строчку топа по итогам киновыходных пятую неделю подряд занимает космическая драма Клима Шипенко «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. За уикенд фильм заработал 16,6 млн рублей (в прошлый — около 20 млн). Картину показали 4469 раз. Сеансы посетило более 48 тыс. зрителей. У фильма один их лучших показателей по средней заполняемости зала — 11 человек на показ. Средние сборы за сеанс — 3727 рублей.

— «Гипнотику», учитывая не самую широкую рекламную кампанию, удалось значительно вырваться вперед и стать лидером, но потенциал свой релиз явно не отработал. При этом меньшая наработка и заполняемость залов по сравнению с «Вызовом» совсем ни о чем не говорят. Это разные весовые категории — новинка со стартовым большим объемом сеансов и фильм с уменьшенным количеством сеансов, но на отличном сарафане, — рассказала «Известиям» Ольга Зинякова.

На третьей строчке в рейтинге кассовых сборов по-прежнему семейное фэнтези «Назад к динозаврам». Выше этой ступени фильм в российском бокс офисе еще не поднимался — он вышел в прокат 29 июня. На старте картина собрала 18,6 млн за уикенд, в этот раз меньше — 14,5 млн. Фильм посмотрело почти 60 тыс. человек. Состоялось 6223 сеанса.

Затаив «Дыхание»

Большое падение в рейтинге — у российской картины о пандемии коронавируса «Дыхание». По итогам кассовых сборов лента переместилась с первой строчки, которую занимала два уикенда подряд, сразу на четвертую, заработав 12,3 млн рублей. Это почти на 10 млн меньше, чем в период с 29 июня по 2 июля. На фильм сходило 40 тыс. человек. Прошло 5455 показов. Средние сборы на сеанс — 2259 рублей.

— Позиции фильм уступил из-за того, что у них с «Гипнотиком» смежная аудитория. Непосредственных конкурентов в жанре социальной драмы у «Дыхания» просто нет, поэтому у картины есть шансы заработать. Но фильм точно потеряет несколько пунктов рейтинга с выходом «Кентавра» с Юрой Борисовым, — уверена Ольга Зинякова.

«Кентавр» выйдет в прокат в следующий уикенд. А пока «Дыхание» сместило на пятую строчку «Переводчика» Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли. Сборы за уикенд снизились с 14,4 млн до 8,5 млн.

Не сильно отстает от боевика новый мультфильм «Чарли и фантастическая четверка». На старте он заработал 8,4 млн в российском прокате, но показал худшую среднюю заполняемость зала — 6 человек на сеанс.

— «Чарли и фантастическая четверка» не выдержал конкуренцию с фильмом «Назад к динозаврам», который идет на отличном сарафане. Дело лишь в общем интересе зрителей и большей увлеченности темой динозавров, в плане маркетинга у фильмов похожая ситуация, — сказала «Известиям» Зинякова.

Еще одна новинка уикенда — триллер «Заклятье. Незаконченная глава» — разместилась лишь на 11-й строчке бокс-офиса. За период с 6 по 9 июля хоррор заработал 5,3 млн рублей, уступив приключенческой комедии «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде», сборы которой за уикенд составили 5,7 млн.

Следующие киновыходные в России начнутся с перевыпуска знаменитой комедии Паоло Соррентино «Великая красота» (2013). Зрителей также ждут премьеры боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном, индийского фильма «Патхан. Схватка со смертью» и других картин.