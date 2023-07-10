Злоумышленники украли 13 колоколов с мемориала Ушакова в Болгарии

Злоумышленники украли 13 бронзовых колоколов, которые являлись частью мемориала российского адмирала Федора Ушакова на мысе Калиакра в Болгарии. Об этом 10 июля сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По словам директора Исторического музея Пенко Георгиева, в ведении которого находятся колокола, каждый из них весит около 10 кг. Для похищения таких тяжелых предметов неизвестные использовали некое «техническое средство».

Сейчас полиция разыскивает злоумышленников. Начато досудебное разбирательство.

В сентябре 2021 года болгарская полиция задержала вандала, который пытался осквернить памятник Советской армии в центре болгарской Софии. Задержанный пытался закрасить серой краской надпись с выражением признательности болгарского народа на памятнике Советской армии — освободительнице.