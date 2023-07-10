В Германии мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство журналистов РФ

Генпрокуратура Берлина в Берлинском окружном суде предъявила обвинения 45-летнему гражданину России в покушении на убийство журналистов агентства «РИА Новости» и попытке поджога. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает портал Berlin.de.

Обвинение огласили 20 июня. Согласно ему, в конце апреля 2022 года мужчина заложил так называемое самодельное взрывно-зажигательное устройство в шахте подвала здания, в котором проживали сотрудники российского информационного агентства, с целью поджога. По неустановленным причинам зажигательное устройство не сработало. Оно было обнаружено только через несколько дней в шахте подвала и обезврежено сотрудниками Госуправления уголовной полиции.

Обвиняемого арестовали 14 декабря 2022 года. До этого он обвинялся в мошенничестве.

Ранее, 8 мая прошлого года, в ООН осудили попытку нападения на журналистов и указали на необходимость расследования дела.

МИД РФ 6 мая 2022 года назвал нападение следствием развязанной травли. Ведомство потребовало от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО принять меры по защите российских журналистов и членов их семей, находящихся на территории стран. В МИДе уверены, что правительство Германии обязано провести тщательное расследование преступления.

7 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился расследовать обстоятельства нападения в Берлине на российских журналистов.