В России подвели итоги «Семейной ипотеки» за пять лет

«Семейная ипотека» стала самой популярной среди всех льготных госпрограмм в России, показало исследование, проведенное ДОМ.РФ и «Домклик».

Всего за пять лет с момента запуска «Семейной ипотеки» выдано кредитов на сумму 2,4 трлн рублей.

Эксперты подчеркнули, что благодаря данной программе были созданы «предпосылки к улучшению демографической ситуации»: среди ипотечных заемщиков уровень рождаемости в 2022 году был в два раза выше, чем в среднем по стране.

После расширения программы с 1 января 2023 года (на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми) количество выданных кредитов кратно выросло и во втором квартале достигло 88,6 тыс.

Руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что в первом полугодии по «Семейной ипотеке» выдавался каждый пятый кредит, хотя еще в 2019 году доля программы в общей выдаче не превышала 4%. «В течение пяти лет программа гибко изменялась с учетом экономической ситуации, подстраивалась под конкретные нужды российских семей. Ее условия последовательно расширялись: размер займа увеличился, а сумма первоначального взноса, наоборот, уменьшилась», — рассказал Гольдберг.

Согласно результатам исследования, средний возраст получателя кредита по «Семейной ипотеке» составляет 35 лет. Примерно половина оформивших ипотеку семей воспитывает двоих детей. Большинство заемщиков проживает в европейской части России, наибольшей популярностью программа пользуется у жителей Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Большинство кредитов выдается на квартиры в новых домах, при этом увеличивается доля однокомнатных квартир, а доля трехкомнатных — снижается.

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс рассчитывает на то, что программа станет долгосрочной. «Повысить ее эффективность может введение дополнительной скидки в 1-2 п.п. к ставке при покупке квартир большей площади (более 55 кв.м.). При снижении ставки до 4% заемщики смогут при том же ежемесячном платеже приобрести дополнительно около 8 кв. метров жилья», — подчеркнул он.