Суд арестовал обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву

Злоумышленников, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву, заключили под стражу. Об этом 10 июля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.



Меру пресечения двоим злоумышленникам избрал Кунцевский районный суд Москвы. Одного из них заключили под стражу до 7 сентября 2023 года.



О нападении на Пономареву рассказали 6 июля в Адвокатской палате Московской области. Она сидела вместе с подругой на остановке на Рублевском шоссе, когда незнакомый мужчина подошел к ней и со словами «Здравствуйте, девушка» брызнул ей в лицо зеленкой. В результате нападения у адвоката повреждена сетчатка глаз.



По словам женщины, ей ранее поступали угрозы с фотографиями родных, ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке.

7 июля Пономарева рассказала, что поводом для нападения стало дело задержанного за получение взятки в размере 13 млн рублей судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова, по которому она проходила в качестве свидетеля.



После нападения на адвоката Елену Пономареву в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленников задержали 7 июля в Санкт-Петербурге.

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