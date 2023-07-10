Топ-менеджмент и консорциум инвесторов выкупят цифровой банк «Точка»

Топ-менеджмент экосистемы сервисов для предпринимателей «Точка» привлек консорциум инвесторов для выкупа АО «Точка». В него вошли крупные компании, в том числе группа «Интеррос». Об этом говорится в сообщениях банка и «Интерроса» 10 июля.

«Команда топ-менеджеров «Точки» сформировала консорциум инвесторов, контролирующий 9,99% акций АО «Точки» через компанию «Каталитик пипл». Теперь по итогам торгов команда намерена реализовать преимущественное право и консолидировать 100% АО «Точка» по цене, определившейся в результате прошедшего аукциона», — говорится в релизе.

Отмечается, что интерес к участию в консорциуме проявила также компания VK.

Уточняется, что по результатам сделки никто из инвесторов не будет обладать контролем в компании.

Генеральный директор компании «Интеррос» Сергей Батехин выразил мнение, что участие компании в качестве долгосрочного финансового инвестора обеспечит «Точке» устойчивость, необходимую для успешной реализации ее стратегии развития, а отсутствие контроля со стороны кого-либо из потенциальных инвесторов гарантирует гибкость ее бизнес-модели.

Как следует из данных сайта электронной торговой площадки «Фабрикант», банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка» 13 апреля.

В январе сообщалось, что Центробанк принял решение о госрегистрации ООО «Банк Точка» в Москве. Так, регулятор выдал финансовой организации универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.