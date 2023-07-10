В Германии задержана гражданка Украины по подозрению в участии в ИГ

В Германии задержана гражданка Украины, которую подозревают в принадлежности к иностранной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом 10 июля сообщается на сайте Генеральной прокуратуры ФРГ.

«Она обвиняется в членстве в террористической организации за рубежом, а также в нарушении обязанности воспитывать детей», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ведомства по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия задержали женщину 6 июля в городе Билефельд. На следующий день суд выдал ордер на ее арест и отправил в следственный изолятор.

По версии следствия, в 2014 году женщина присоединилась к террористической организации, когда с мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми поехала в Сирию. Украинка вела домашнее хозяйство для своего мужа, согласно обязанностям, которые исполняют женщины в ИГ. После смерти супруга она вышла замуж за двух других членов организации по исламским обрядам. Женщина также воспитывала своих детей по идеологии организации. В начале 2019 года украинка попала в плен к курдам.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что военный суд приговорил сторонника группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Он размещал в социальных сетях видеозаписи, которые содержат пропаганду терроризма и идеологии деятельности группировки.

15 июня в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые собирались совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске. Известно, что подозреваемые являются сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка). Возбуждено уголовное дело.