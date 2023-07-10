Амурская область оказалась в дыму от лесных пожаров в Якутии

Территория Амурской области задымлена от лесных пожаров в Якутии. Все районы за исключением Сковородинского оказались в дыму.

В региональном диспетчерском штабе Амурской авиабазы ИА PriamurMedia рассказали, что на территории Якутии зафиксировано огромное количество лесных пожаров. Так, дистанционный мониторинг лесных пожаров «Рослесхоза» зафиксировал около 100 термоточек непосредственно у границы с Амурской областью.

Дым от пожаров начал распространяться на Приамурье из-за северного ветра, и ситуация не изменится как минимум до 12 июля, уточняет агентство.

В свою очередь, Амурская служба новостей приводит результаты исследования регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Согласно им, в атмосферном воздухе Благовещенска, Белогорска, Зеи и Свободного превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Отбор проб и исследования на содержание продуктов горения специалистыв проводили экспресс-методами вблизи жилой застройки.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня ввели на территории Якутии и Хабаровского края.