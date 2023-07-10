На реке Ловать в Великих Луках покосят водоросли

В Великих Луках в ближайшее время проведут работы по очистке акватории реки Ловать от излишней растительности. Сотрудники «Зеленхоза» покосят водоросли при помощи специальной техники, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Специалисты приложат максимум усилий, чтобы река выглядела опрятно, а водные прогулки на лодках и катамаранах доставляли удовольствие горожанам», — сказали в мэрии, цитату приводит Псковское агентство информации.

Процедура по очистке реки займет от пяти до семи дней, отмечает Псковская лента новостей.

Ранее в июле сообщалось, что в Самаре зацвела Волга из-за пришедшей в регион жары, хотя вода в реке еще прохладная. Гидрологи связывают цветение воды с активным распространением сине-зеленых водорослей (цианобактерий).