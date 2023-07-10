Курортный роман: как устраняют последствия подтопления в Краснодарском крае
Ряд населенных пунктов Сочинской агломерации пострадали в результате вызванного проливными дождями подтопления. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На улицах, затопленных в поселке Мирный, ведутся восстановительно-спасательные работы
Жильцы домов на затопленных улицах временно эвакуированы
Женщина переходит улицу, затопленную в результате сильного ливня в поселке Мирный
По информации МЧС, в поселке Мирный подтоплено около 150 жилых домов
МЧС предупредило о возможности дальнейшего повышения уровня воды 10 июля
В Хосте, по данным МЧС, водой унесло около 10 легковых автомобилей, однако разрушений и пострадавших среди населения нет
Многие водители были вынуждены оставить автомобили и эвакуироваться с затопленных улиц
Дорожное покрытие после схода воды требует срочного ремонта
Жители Сочи наблюдают за последствиями ливней с крыш домов. Первые этажи многих строений затоплены
Эвакуация жителей подтопленных домов ведется при помощи плавсредств МЧС и муниципальных служб
Местные власти принимают все необходимые меры помощи пострадавшим в результате подтопления туристам
Спасатели откачивают воду на затопленной в результате сильного ливня улице в поселке Мирный