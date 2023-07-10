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Мишустин объявил о запуске в РФ производства новых дизельных двигателей
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Мишустин объявил о запуске в РФ производства новых дизельных двигателей

Мишустин: в Татарстане запущено производство дизельных двигателей нового поколения
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В России запускается производство дизельных двигателей нового семейства на заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. Об этом сообщил 10 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

Он отметил, что перед российским автопромом сейчас стоят серьезные задачи. Начинают создаваться мощности для выпуска нужных комплектующих, на площадках ушедших из России компаний недружественных стран открываются новые конвейерные линии. Речь идет в том числе о линиях в Калининграде, Санкт-Петербурге, Елабуге и Липецке, пояснил премьер-министр.

Старт новому производству двигателей фирмы «Соллерс» глава правительства дал до начала заседания прямо на выставке, связавшись с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и представителями завода с помощью видеомоста.

«Мы открываем завод. Мы сделали очень многое для перевооружения, для того чтобы локализовать соответствующие технологии и произвести современные двигатели. Хочу поблагодарить всех, руководство Татарстана, наших коллег, которые принимали участие», — заявил Мишустин.

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Ранее, 7 июня, сообщалось, что российская компания «Соллерс» совместно с Фондом развития промышленности заключила договор займа на выпуск современных и экологичных дизельных двигателей на базе моторного завода в ОЭЗ «Алабуга».

В рамках соглашения «Соллерс» также запустит собственный инжиниринговый центр в Татарстане, где компания будет заниматься разработкой и обкаткой новых разработок.

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