Женщина выжила после встречи с медведицей в Якутии

В Якутии медведица напала на женщину. Пострадавшую госпитализировали с рваными ранами плеча и травматическим шоком. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как уточняет ИА YakutiaMedia со ссылкой на республиканскую службу спасения, инцидент произошел в Хангаласском районе республики, в 15 км от села Качиткатцы.

Местная жительница с мужем поехала в охотничий домик для сбора жимолости. Когда женщина собирала ягоды в лесу, она наткнулась на медведицу с медвежатами. Дикое животное набросилось на пострадавшую, а затем скрылось в лесу.

ИА SakhaNews пишет, что вечером 8 июля медведя видели на косе реки Алдан поселка Хандыга. Администрация Томпонского района обратилась к местным жителям с просьбой воздержаться от вело- и пеших прогулок, рыбалки, а так же отдыха в этом районе.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что число жителей Забайкальского края, отравившихся мясом медведя, выросло до 20 человек. Пострадавшие заболели трихинеллезом.