В Подмосковье спасли раненного кошкой птенца седого дятла

Специалисты Госветслужбы Московской области оказали медицинскую помощь птенцу седого дятла, который подвергся нападению кошки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза в понедельник, 10 июля.

Раненого пернатого обнаружили на садовом участке жители в Дмитровском городском округе. Они и доставили его к ветеринарам. Врачи обнаружили у птенца краснокнижной птицы повреждение крыла и незамедлительно провели необходимое лечение.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», сейчас за дятлом организовали правильный уход и обеспечили питание, аналогичное тому, которое он получает в естественной среде обитания.

Ранее в июле сообщалось, что Ахтубинск захватили розовые скворцы. Они поедают ягоды и фрукты у местных садоводов с устрашающей быстротой.