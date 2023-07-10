Названы победители фестиваля ORIGINAL+Doc

В Москве завершился Первый фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, где были показаны премьерные документальные фильмы — оригинальные проекты российских онлайн-кинотеатров. Среди героев этих картин — режиссер Алексей Балабанов, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, специалисты и подопечные Благотворительного Фонда Константина Хабенского, культовая панк-группа «Король и Шут» и другие.

Также в программу вошли неигровые ленты про революционные технологии съемок воздушных боев в новом фильме Алексея Германа-младшего «Воздух», который выйдет в российский прокат в этом году; истории создателей российских компьютерных игр; документальные работы о женском футболе в Дагестане и о бойцах ММА, об истории кино в нашей стране и многие другие.

Все проекты оценивали сразу два профессиональных независимых жюри — профильные эксперты в сфере кинематографа (Леонид Млечин, Светлана Колосова и Сергей Бурунов) и представители СМИ (Никита Карцев — «Искусство кино», Трифон Бебутов — «Афиша» и Сергей Сычев — «Известия»). Итоги голосования были объявлены 9 июля после просмотра всех конкурсных работ на церемонии награждения:

Гран-при за оригинальный документальный проект: «История российских компьютерных игр» (Okko)

Самый ожидаемый документальный проект: «История российских компьютерных игр» (Okko)

Оригинальное режиссерское видение: «Алексей Балабанов. Послесловие...», Константин Смилга (Kino1TV)

Оригинальное операторское видение: «Белые вороны», Максим Зазулин (PREMIER)

Оригинальная история: «Бей первой!» Екатерина Строганова (START)

Оригинальный герой: «Белые вороны», Сергей Кутовой (PREMIER)

Оригинальная героиня: «Большая битва», Марина Мохнаткина (WINK)

Оригинальная коллаборация: «Бей первой!» START и Киностудия им. М. Горького.

Специальный приз «Российской газеты»: «Челюскин. Задание императора» (PREMIER)

Специальный приз жюри СМИ с формулировкой «За новые ценности и традиции»: «Бей первой!» (START)

Диплом жюри СМИ с формулировкой «За новую главу легенды о 90-х»: «История российских компьютерных игр» (Okko)

Диплом жюри СМИ с формулировкой «За новые песни о важном»: «Громко и нежно» (Okko)

Почетным гостем фестиваля стала Сербия с совместным сербско-российским фильмом «Музыка из концлагеря» («Возвращение Алексея Бутакова»). Его представил известный сербский актер, телеведущий и исполнитель Марко Долаш.

Первый фестиваль проходил с 3 по 9 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в павильоне «Кино».