В ЛНР молодой лейбл «Брайт Стар» вручил сертификаты за подбитую военную технику

Артисты молодого музыкального лейбла «Брайт Стар»: Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов — побывали в канун Дня семьи, любви и верности на прифронтовых территориях. Артисты решили внести свой посильный вклад в поддержку военных по примеру старших товарищей — Николая Баскова и Григория Лепса — и присоединились к инициативе Владимира Киселева, передав деньги на премии бойцам, подбившим в зоне СВО вражескую тяжелую технику.

Первый концерт был дан 7 июля на территории госпиталя в городе Стаханов. Выступление должно было состояться еще в ноябре, но в день запланированного концерта город подвергся атаке вражескими HIMARS. От здания ДК, где должен был проходить концерт, почти ничего не осталось. Артисты выжили лишь потому, что их автобус заблудился на прифронтовой дороге и опоздал на час. Поэтому приезд в Стаханов стал делом чести для всех, кто пел на сцене в этот день. К московским исполнителям присоединился и заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, который в трудную минуту, не колеблясь, встал на защиту своей родины.

По традиции артисты приехали с подарками: госпиталю подарили компьютер для ведения документации, постельное белье, радиоприемники и бумбоксы для пациентов.

Следующим городом поездки стал многострадальный Северодонецк, который называют «маленький Мариуполь». Северодонецк находится близко к линии фронта, поэтому концерт проводить не стали, чтобы не подвергать жителей риску. Привезенные игрушки и канцтовары для детей, радиоаппаратуру, подушки, одеяла, постельные комплекты и средства гигиены передали Главе города Николаю Моргунову.

В Старобельске концерт прошел при полном аншлаге в небольшом зале местной больницы. ЮрКисс и ВладиМир от себя и артиста лейбла «Брайт стар» Мидаса передали именные сертификаты за подбитую вражескую технику представителям одного из подразделений «Ахмат».

8 июля артисты посетили Белгородскую область. Первая остановка была в городе Валуйки — районном центре в 15 км от границы с Украиной. Город неоднократно подвергался обстрелам, было уничтожено много транспортных средств. Артисты, узнав про такую проблему, приобрели микроавтобус и подарили местной организации ветеранов боевых действий.

Валуйки можно назвать центром местного казачества. Здесь зарегистрирована казачья сотня и общественная организация «Патриоты отечества». Ответным подарком для артистов, которые кроме автомобиля привезли подарки многодетным семьям и кадетам-сиротам, стало принятие ЮрКисса, ВладиМира и Романа Архипова в казаки с присвоением звания есаул.

Перед концертом всем собравшимся представили лидера казачьего круга Сергея Баландина. С начала СВО он ушел добровольцем, неоднократно был награжден, его мужество отметил президент, вручив медаль «За отвагу». На его личном счету 120 ликвидированных нацистов и шесть взятых в плен. Артисты вручили Сергею сертификат на 700 тыс. рублей, приравняв его подвиги к подбитой иностранной технике.

Финальной точкой выступления исполнителей стал госпиталь города Белгорода. Прямо на улице между корпусами была организована концертная площадка, на которой артисты пели вместе со всеми собравшимися. Под аплодисменты и раздачу автографов состоялась передача подарков бойцам и медперсоналу.