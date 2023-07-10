В Алтайском крае пошла лисичка и поспела черника

Жители Алтайского края сообщили о большом количестве лисичек, маслят и ягод лесах региона. Снимками своего улова они поделились в сообществе «Грибы и грибники Алтайского края» в соцсети «ВКонтакте».

В основном грибы находят в Троицком, Тальменской и Павловском районах, а также за селом Светлый. Некоторые тихие охотники нашли редкие трутовик чешуйчатый и Мутинус Равенеля, более известный как «сморчок вонючий».

«Гриб помаленьку просыпается, растет пока штучно. Итого за час разведки — 3 л. Много червивого, и очень много комара и гнуса», — пишут местные жители, их слова приводит altapress.ru.

Как отмечают грибники, 2023 год богат на лесную и полевую ягоду, в особенности на землянику, однако пока она в основном зеленая. Кроме того, в начале июля начала спеть черника. Ее собирают в Тальменском районе.

Ранее в июне «Известия» писали, что ягоды обладают богатым химическим составом, в частности, содержат уникальные фитонутриенты. Эти вещества защищают растения от вредных условий, а значит, способны помочь и человеку.