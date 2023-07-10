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Порядка 1 тыс. га достигла площадь пожаров в лесах Красноярского края

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В Красноярском крае продолжают гореть леса. В минувшие выходные, 8 и 9 июля, потушили 14 возгораний площадью около 50 га. Очаги были в Енисейском, Северо-Енисейском, Богучанском, Эвенкийском, Ермаковском, Кежемском районах и Пировском муниципальном округе. С огнем боролись порядка 100 человек, 10 единиц техники и 20 воздушных судов.

По данным на 10 июля площадь пожаров в лесах Красноярского края достигла 1 тыс. га. Всего отмечено 12 возгораний в Эвенкийском, Енисейском, Кежемском, Северо-Енисейском, Богучанском и Мотыгинском районах. Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, ситуация находится под контролем.

Ранее, 10 июля, стало известно, что на территории Якутии и Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня. Об этом сообщил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев со ссылкой на итоги заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Это должно поспособствовать оперативному тушению пожаров и привлечению дополнительных сил и средств.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявили 8 июля на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). На территории округа действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га, а также пять ландшафтных на площади 599 га.

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