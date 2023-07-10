Томская область нарастила экспорт сельхозпродукции в Монголию в три раза

Компании из Томской области экспортировали в Монголию около 2 тыс. т продукции животноводства с начала 2023 года. Совокупный объем экспорта сельхозпродукции в эту страну вырос в 2,8 раза благодаря отгрузкам кормовой продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям в понедельник, 10 июля.

Так, с начала года инспекторы ведомства проконтролировали отгрузки томскими организациями в Монголию 3815 т кормовых пшеничных отрубей, 1798 т свинины, 71,4 т мяса птицы и 15,3 т мороженого.

Как отмечает РИА «Томск», вся продукция была подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями республики.

Ранее в июле Известия писали, что в 2025 году в России появится органическая продукция из Китая, Индонезии и стран Персидского залива. Речь идет, например, о фруктах: бананах, персиках и абрикосах. Сейчас стороны работают над взаимным признанием сертификатов качества органики.