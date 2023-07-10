Мотоциклист влетел в группу людей на зебре в Темрюке

В Темрюке Краснодарского края мотоциклист на пешеходном переходе въехал в группу людей, которые переходили дорогу.

Четыре человека получили травмы. Среди них есть дети шести и восьми лет. Пострадавшие госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГУ МВД по региону, инцидент произошел в понедельник, 10 июля, в 11:20. Водитель мотоцикла Honda не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 4 пешеходов. Сам он также получил травмы.

Ранее, в середине мая, в Темрюке водитель въехал в группу несовершеннолетних велосипедистов, которые приехали на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга. Пострадали трое подростков.