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Карта спецоперации на Украине 10 июля

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении отражены атаки в районах Невельского, Водяного и Клещеевки ДНР. Уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля. В районе Торецка уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки, Торского ДНР и Кузьмино ЛНР. Отражены атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки ЛНР. За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На южнодонецком направлении отражены атаки противника в районах Ровнополя ДНР и Работино Запорожской области. В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ. На запорожском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе Луговского Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах Лимана Первого, Першотравневого и Синьковки Харьковской области. Отражены атаки противника и пресечена деятельность ДРГ в районе Новоселовского ЛНР. Потери противника составили более 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На херсонском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 615 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 565 единиц специальной военной автомобильной техники.

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