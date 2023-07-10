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Подмосковье стало вторым в России по промышленной политике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подмосковье заняло второе место в российском рейтинге по эффективности промышленной политики. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил в понедельник, 10 июня, что большую роль играют новые форматы и льготы, например промышленная ипотека и light industrial.

Рейтинг огласили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На первом месте — Москва, на втором — Подмосковье, на третьем — Башкортостан.

«Мы в лидерах, это приятно. Большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются и радуют нас. Индекс за шесть месяцев — 11,6%. Это очень важно в сегодняшних условиях. Я должен отметить роль партнерства с министерством промышленности. По разным секторам плотное взаимодействие идет», — цитирует главу региона телеканал «360».

Он уточнил, что реально работают Фонд развития промышленности, промышленная ипотека и light industrial.

По словам губернатора, промышленность занимает 26% валового регионального продукта в Подмосковье, и ежегодно область прибавляет по 10–12% в индексе промышленного производства, пишет РИАМО.

Воробьев подчеркнул, что в этой отрасли трудится свыше 480 тыс. человек. При этом он отметил, что важно всерьез задуматься о поддержке экспорта.

«Есть ряд инструментов, в том числе вопросы логистики. Это комплектование товаров, отправка за рубеж, в дружественные страны. Этим мы намерены заняться очень серьезно в ближайшее время», — сообщил глава он.

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Ранее, 31 мая, сообщалось, что Подмосковье вошло в тройку регионов — лидеров по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства за первые три месяца 2023 года. Первое место занимает Москва (44 млрд рублей и почти 1,3 тыс. получателей), второе — Санкт-Петербург (17,3 млрд и 518 субъектов МСП), а третье досталось Московской области (13,6 млрд и 468 предприятий).

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