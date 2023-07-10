Финансировавший ВСУ бизнесмен Черняк внесен в перечень террористов

Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, финансировавшего Вооруженные силы Украины (ВСУ), внесли в перечень террористов и экстремистов. Его данные появились на сайте Росфинмониторинга в понедельник, 10 июля.

Неделей ранее, 3 июля, Черняка объявили в розыск в Москве, а Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) по столице возбудило в его отношении уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года предприниматель вступил в преступный сговор для финансирования ВСУ, в результате чего на счет украинских вооруженных формирований было перечислено более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России. Кроме того, следствие установило, что в июне этого года Черняк приобрел и передал ВФУ товары для ведения боевых действий на сумму, превышающую 90 млн рублей.

Среди подельников Черняка оказались другие учредители и руководители его компании. Известно, что соучастники уже задержаны, одному из них предъявлено обвинение по статье о даче взятки, а другому — по статье о посредничестве в даче взятки, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что в Бердянске Запорожской области выявлено подпольное казино, прибыль от которого шла на финансирование украинской армии. Владельцы казино осуществляли противоправную деятельность через подставных лиц.