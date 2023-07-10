Порядка 20 домов остались без воды из-за аварии в Биробиджане

В Биробиджане отключили водоснабжение в квартирах более 15 домов. Причиной отключений стала коммунальная авария. Порыв произошел на улице Шолом-Алейхема.

Как указывает ИА EAOMedia со ссылкой на ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», без горячей воды остались дома на улицах Шолом-Алейхема, Димитрова и Пионерской. Когда последствия аварии устранят, точной информации не было. Специалисты занимаются ликвидацией аварии.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге Греческий проспект затопило из-за коммунальной аварии. Петербуржцам приходилось босиком идти по затопленным улицам, чтобы не испортить обувь. В местах расположения ливневок образовались водовороты.