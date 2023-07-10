Войска РФ поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили пункт управления 47-й механизированной бригады украинских войск в районе города Орехов Запорожской области. Об этом сообщил 10 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Николаева и Краматорска.

«На запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области», — сообщил Конашенков.

На южнодонецком направлении артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Восток» отразили атаки украинского противника в районах сел Ровнополь в ДНР и Работино в Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Приютное Запорожской области удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, уточнил представитель Минобороны.

Общие потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за одни сутки составили до 150 человек.

Ранее 10 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области ликвидирована спецгруппа ВСУ. Российская разведка вскрыла движение спецгруппы из около 30 боевиков в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки.

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