На донецком направлении силами подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Невельского, Водяного и Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — сказал Конашенков.

Он отметил, что на донецком в ходе боевых действий было уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также один танк и четыре автомобиля.

Официальный представитель Минобороны также заявил, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 150 военнослужащих. В районе населенного пункта Приютное Запорожской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, добавил он.

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