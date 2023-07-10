Пассажирка скончалась на борту рейса Москва – Ереван

На борту рейса Москва – Ереван в ночь на понедельник, 10 июля, скончалась пассажирка, информирует пресс-служба МВД Армении.

«Состояние родившейся в 1963 году Амалии П. ухудшилось, после чего была зафиксирована ее биологическая смерть», — приводит сообщение ведомства Telegram-канал Armenia Today.

31 мая женщина 1977 года рождения умерла на борту рейса «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Челябинск. Свердловская транспортная прокуратура организовала тогда проверку исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.

5 мая мужчина скончался в самолете авиакомпании «ИрАэро» во время полета из Иркутска в Бодайбо. У пассажира не прощупывался пульс. Было принято решение следовать в аэропорт назначения. О причинах смерти не говорилось.