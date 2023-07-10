Подготовка к сезону отопления стартовала в Мурманской области

В Мурманской области стартовала подготовка к отопительному сезону, сообщил глава региона Андрей Чибис в своем Telegram.

«Приводим в надлежащее состояние около 7700 единиц жилого фонда, 119 котельных и 11 тыс. км инженерных сетей», — сказал губернатор, его цитату приводит ИА FlashNord.

По словам Чибиса, подготовительные работы будут проводиться в регионе в течение трех месяцев. В правительстве региона добавили, что на эти цели выделили 91,3 млн рублей из областного бюджета.

Как отмечает ИА «Би-порт», во всех муниципалитетах тепловые сети прошли испытания. Специалисты устранили все выявленные порывы.