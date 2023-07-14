14 июля — День взятия Бастилии: как пройдет праздник во Франции в 2023 году

Во Франции 14 июля отмечают один из самых знаменательных праздников — День взятия Бастилии. Его официальное название — Праздник Федерации и единства нации, или просто: Национальный праздник (La Fête Nationale). «Известия» рассказывают, когда появилась традиция его отмечать и как пройдут празднования в Париже в 2023 году.

День взятия Бастилии – 2023: история праздника

Крепость находится в предместье Сент-Антуан в Париже. Массивное сооружение с восемью башнями, окруженное широким рвом, возводили в течение 11 лет. Полностью строительство завершилось в 1382 году. Почти сразу же Бастилия начала выполнять функции государственной тюрьмы.

За 400 лет среди ее узников было немало знаменитых личностей. В их числе — писатели Франсуа де Ларошфуко и Маркиз де Сад, известный мистик Алессандро Калиостро, граф Калиостро, драматурги Мармонтель и Бомарше. Дважды заключен в Бастилии был философ Вольтер.

Для многих поколений крепость стала символом всевластия и деспотизма правящих династий Франции.

14 июля 1789 года восставшая толпа в Париже штурмом взяла Бастилию. Этот день считают началом Великой французской революции, которая привела к уничтожению в стране абсолютной монархии и старых порядков.

С тех пор день взятия Бастилии отмечают во Франции как национальный праздник. Официально он был учрежден 31 января 1879 года и фактически является Днем независимости страны.

День взятия Бастилии – 2023: интересные факты

После 14 июля Парижский муниципалитет принял решение о сносе Бастилии. В течение трех лет крепость разобрали. На ее месте на пустыре появилась табличка с надписью Désormais ici dansent («Отныне здесь танцуют»), что французы и делают каждый год, отмечая торжество.

В настоящее время на месте снесенной крепости находится площадь Бастилии — место пересечения десятка улиц и бульваров с подземным узлом парижского метро и Парижской оперой, где также проходят праздничные мероприятия.

День взятия Бастилии – 2023: традиции празднования

Пожалуй, даже Новый год французы не встречают с таким размахом, как 14 июля. Народные гулянья и другие торжества по этому поводу начинаются еще накануне вечером. Так, в саду Тюильри ежегодно проводится Большой бал, на который съезжаются со всего мира. В отличие от Венского бала на этом светском рауте царит более непринужденная и фривольная атмосфера.

Следующий день открывает военный парад на Елисейских полях, который принимает лично президент Франции. В шествии принимают участие все Вооруженные силы страны: конная армия, пехота, солдаты морского флота, военные музыканты. Шествие начинается около Триумфальной арки и тянется до площади Согласия.

В 2023 году темой парада названа «Стратегическая солидарность с союзниками». В его рамках состоится традиционное шоу от асов «Патруль де Франс», посвященное 70-летию воздушного флота. Затем над Парижем пролетят самолеты производства союзников. Завершится парад по традиции проходом пожарных.

Финалом праздника всегда становится грандиозный фейерверк у Эйфелевой башни и на Марсовом поле.

День взятия Бастилии – 2023: в этом году фейерверков не будет

На фоне беспорядков во Франции, которые начались в ночь на 28 июня после гибели подростка, отказавшегося выполнить требования дорожной полиции в парижском пригороде Нантер, в День взятия Бастилии французам запретят запускать фейерверки.

Как пишет газета Le Monde, продажа, перевозка и использование пиротехнических изделий запрещены до 15 июля включительно на всей территории страны. Такие меры приняты, чтобы предотвратить серьезные нарушения общественного порядка.

Также в первой половине дня 14 июля будут закрыты станции метро вдоль маршрута военного парада.

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