На автодроме «Игора Драйв» пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам

16 июля на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдут главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам — LAVR MOTORING. Гран-при Санкт-Петербурга.

На территории автодрома состоится грандиозный праздник спорта, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

В главный гоночный уикенд лета интригу на трассе будут держать быстрейшие российские мотогонщики. Пять захватывающих гонок, более 150 быстрейших российских пилотов, скорости до 300 км/ч, эффектные обгоны, борьба за подиум — и всё это с живыми комментариями.

Гран-при Санкт-Петербурга — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети: гоночное такси, прогулки по стартовой прямой, экскурсии в боксы, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с мотоспортом еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и автограф и фотосессии с пилотами.

Увлекательная борьба на трассе и насыщенная программа фестиваля — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: LAVR MOTORING. Гран-при Санкт-Петербурга запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 10:00 в воскресенье.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.