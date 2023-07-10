В РАН дали прогноз на отношения РФ и Узбекистана после переизбрания Мирзиёева

Внешняя политика Узбекистана и, в частности, отношения республики с Россией не должны измениться после переизбрания на пост президента страны Шавката Мирзиёева. Об этом 10 июля «Известиям» заявила заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.

Эксперт отметила, что переизбрание Мирзиёева — абсолютно предсказуемый результат, потому что население республики в целом поддерживает его политику — как внутреннюю, так и внешнюю.

«Внешняя политика в принципе четко определена во всех основополагающих документах. Это в первую очередь отношения с соседями. Это Центральная Азия, азиатское направление и два крупнейших торговых партнера — Россия и Китай. Конечно, антироссийские санкции накладывают определенные ограничения на действия с РФ, но если мы посмотрим и на торговый оборот, и на то, какие производственные контракты были заключены за последний год, то я не думаю, что в результате выборов что-то очень изменится», — сказала она.

Кузьмина добавила, что выборы в Узбекистане прошли с соблюдением всех юридических норм. По словам политолога, со стороны наблюдателей ШОС и СНГ нареканий не было.

В Узбекистане 9 июля состоялись досрочные президентские выборы, которые стали первыми после внесения в Конституцию поправок, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, смог снова баллотироваться на данный пост. Согласно предварительным данным ЦИК, Мирзиёев набрал 87,05% голосов и победил на досрочных выборах главы государства.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым и поздравил его с убедительной победой. Российский лидер также направил поздравительную телеграмму.