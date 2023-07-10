Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Якутии и Хабаровском крае

Режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня ввели на территории Якутии и Хабаровского края. Об этом сообщил в понедельник, 10 июля, глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев со ссылкой на итоги заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«На заседании принято решение о введении режима ЧС межрегионального уровня на территории Якутии и Хабаровского края. Обстановка на территории республики сохраняется сложная — на сегодняшний день действует 165-й лесной пожар. В тушении пожаров работают более 1000 человек. За последнюю неделю огнеборцами ликвидировано 140 лесных пожаров, благодаря чему пройденная огнем площадь сокращена на 36 951,1 га», — написал Николав в своем Telegram-канале.

Глава республики добавил, что введение режима ЧС поспособствует оперативному тушению пожаров и привлечению дополнительных сил и средств.

В ходе комиссии также указали, что на сегодняшний день 136 возгораний в зоне контроля. За предыдущие сутки ликвидировано 23 лесных пожара.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявили 8 июля на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). На территории округа действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га, а также пять ландшафтных на площади 599 га.

Ранее, 5 июля, площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась на 48 тыс. га, до 145 тыс. га. С огнем ведут борьбу порядка 680 человек. Привлечено семь воздушных судов. Еще 19 судов осуществляют авиапатрулирование.

До этого, 3 июля, спасатели объявили экстренное предупреждение в Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области ввиду прогнозируемой высокой пожарной опасности из-за погоды.

25 мая в Рослесхозе рассказали «Известиям», что площадь, пройденная огнем в результате лесных пожаров, выросла в этом году более чем на 100 тыс. га, или на 13,9%, относительно прошлогодних показателей. Пожароопасный сезон на тот момент действовал в 85 субъектах страны.