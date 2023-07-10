Каким будет МРОТ в 2024 году. Графика

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленный законом минимум, который работодатель должен выплатить работнику за определенный период времени. В 2023 году он составляет 16 242 рубля в месяц.

С 1 января 2024 года МРОТ для большинства регионов России, в том числе для Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, а также для Херсонской и Запорожской областей увеличится до 19 242 рублей. При этом он будет расти с опережением инфляции.

В 21 субъекте страны будет выплачиваться повышенный МРОТ. Например, в Москве он достигнет 29 389 рублей, в Московской области — 22 515 рублей, в Санкт-Петербурге — 27 847 рублей, в Ленобласти — 20 129 рублей, в Алтайском крае — 21 076 рублей, а в Кемеровской области — 25 344 рублей.