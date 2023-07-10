В Кремле указали на важность обеспечения безопасности на Крымском мосту

На Крымском мосту важно обеспечить безопасность, а пробки на нем и подъездах к объекту — издержки этого, которые стараются минимизировать. Об этом 10 июля заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы были свидетелями того, что тема детально обсуждалась. Очень важно обеспечивать безопасность (на Крымском мосту). Невозможно полностью сделать бесконтрольным движение, издержки есть и будут», — отметил он.



Также Песков отметил, что пробки на Крымском мосту не имеют перманентного характера. Он сообщил, что они продержатся один-два дня, а затем сойдут на нет.



В этот день сообщалось, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка из 1310 автомобилей. Время ожидания в колоне машин составляет почти шесть часов. По сообщению от 9 июля, со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост скопилось 400 автомобилей. Время ожидания составляло более полутора часов. При этом по направлению из Крыма на Кубань заторов на Крымском мосту не наблюдалось.

В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. В некоторые дни длина пробки составляла 4 км, а время ожидания — до двух часов. 4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.