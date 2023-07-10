Региональный режим ЧС из-за пожаров могут ввести в Хабаровском крае

В выходные, 8 и 9 июля, в Хабаровском крае ликвидировали девять таежных пожаров. Их площадь превышала 3,5 тыс. га. Общая группировка сил пожаротушения на данный момент в крае составляет 277 человек.

ИА AmurMedia со ссылкой на сайт регионального правительства сообщает, что ситуация с пожарами оценивается как очень сложная. Сейчас зафиксировано 52 возгорания. Причем все очаги расположены в труднодоступных местах: в Тугуро-Чумиканском, Солнечном, Черхнебуреинском, Охотском и Аяно-Майском районах.

В ближайшее время возможно введение регионального режима ЧС, не исключил замминистра – начальник управления сохранения лесов министерства Константин Кузнецов.

В северные районы дополнительно отправили 149 парашютистов-десантников из Приморского края, Бурятии и федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана». Пожары тушат 4 воздушных судна и 10 единиц техники. В региональном правительстве утверждают, что возгорания не представляют опасности для объектов экономики и населенных пунктов.

В Хабаровском крае действуют режим ЧС и запрет на посещение лесов.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что за сутки в Хабаровском крае ликвидировали девять лесных пожаров общей площадью свыше 3 тыс. га. Основной причиной возгораний стали летние грозы.