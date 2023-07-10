Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Общество
На северо-востоке Москвы запустили в работу новый ж/д путепровод
Происшествия
ФСБ задержала руководителей частной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам
Мир
Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина
Общество
Синоптик спрогнозировал майскую погоду в Москве
Армия
В Запорожской области заявили о ликвидации штурмовой группы ВСУ
Мир
МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине
Мир
Песков оценил начало строительства на Украине завода по производству БПЛА Bayraktar
Экономика
В Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Кремле указали на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО
Сюжет:

В Кремле заявили об отсутствии изменений по зерновой сделке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменений по зерновой сделки нет, заявил 10 июля на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.


«Пока разговора (президента РФ) Путина и (президента Турции) Эрдогана не было, при необходимости будет», — сказал Песков, комментируя ситуацию вокруг зерновой сделки.

«Де-факто шансов у зерновой сделки нет»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — о перспективах российской экономики, мирных инициативах по Украине и ядерной безопасности

Накануне главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки и обстановку на Украине.

Эрдоган 8 июля заявил, что рассчитывает обсудить вопрос продления зерновой сделки с президентом России Владимиром Путиным как по телефону, так и во время личной встречи. Турецкий лидер выразил надежду на встречу в августе.

5 июля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно. В тот же день Фидан отметил, что Анкара привержена идее продления зерновой сделки. По его словам, Турция смогла обеспечить переговоры по важнейшим темам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023