В Кремле заявили об отсутствии изменений по зерновой сделке

Изменений по зерновой сделки нет, заявил 10 июля на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



«Пока разговора (президента РФ) Путина и (президента Турции) Эрдогана не было, при необходимости будет», — сказал Песков, комментируя ситуацию вокруг зерновой сделки.

Накануне главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки и обстановку на Украине.

Эрдоган 8 июля заявил, что рассчитывает обсудить вопрос продления зерновой сделки с президентом России Владимиром Путиным как по телефону, так и во время личной встречи. Турецкий лидер выразил надежду на встречу в августе.

5 июля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно. В тот же день Фидан отметил, что Анкара привержена идее продления зерновой сделки. По его словам, Турция смогла обеспечить переговоры по важнейшим темам.



Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.