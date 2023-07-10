Названы самые высококонкурентные сферы среди работодателей Казани

Уровень конкуренции среди работодателей в Казани выше всего в маркетинге и рекламе (индекс 7,2), IT-сфере (индекс 6,1) и продажах (4,1). Такие выводы озвучил глава городского Центра занятости населения Казани Тимур Муллин на аппаратном совещании в понедельник, 10 июля.

По словам докладчика, которые приводит ИА «Татар-информ», также уровень конкуренции высок в строительстве (3,9), сфере транспорта и в логистике (3).

Как отметили Муллин, по всем этим отраслям зарегистрирован рост средней зарплаты в годовом эквиваленте.

Ранее в июле «Известия» выяснили, каких врачей чаще всего не хватает в российских регионах. Большинство опрошенных субъектов с острой нехваткой медиков пожаловались на дефицит анестезиологов-реаниматологов.