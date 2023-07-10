Купание запретили в пяти водоемах в Брянской области

Роспотребнадзор признал непригодными для купания еще пять водоемов в Брянской области. Местным жителям запретили заходить в воду.

Отклонения от нормативов обнаружены на пляже около городской больницы № 1 в Брянске и пруду Больничном в Дятьково, где превышено содержание общих колиморфных бактерий. В заливе озера «ДСК» в Володарском районе превышено содержание энтерококков. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU. Кроме того, не следует купаться в урочище Егоров Рог в Трубчевске и озере Ржавок в Почепе. Там установлено превышение норматива содержания E.coli.

В конце июня в карьере бывшего завода керамзитогравия и обводненном карьере «Лесная поляна» в деревне Глаженка были обнаружены яйца токсокар.