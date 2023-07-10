Строительство завода по производству беспилотников Bayraktar началось на Украине
Строительство предприятия по производству ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar началось на Украине. Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада» в понедельник, 10 июля.
«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по нему начались строительные работы», — цитирует его RT.
8 июля Камышин сообщил, что Украина и Турция подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников, пишет «Ридус».
Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов.
7 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с интересом ожидают результатов переговоров Эрдогана и Зеленского.
Производство Bayraktar на Украине начнется в 2025 году, сообщает телеканал «360». На заводе собираются выпускать программное обеспечение, а также электронные компоненты.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.