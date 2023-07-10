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Строительство завода по производству беспилотников Bayraktar началось на Украине

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Фото: Global Look Press/Yulii Zozuliaukrinform
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Строительство предприятия по производству ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar началось на Украине. Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада» в понедельник, 10 июля.

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по нему начались строительные работы», — цитирует его RT.

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8 июля Камышин сообщил, что Украина и Турция подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников, пишет «Ридус».

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов.

7 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с интересом ожидают результатов переговоров Эрдогана и Зеленского.

Производство Bayraktar на Украине начнется в 2025 году, сообщает телеканал «360». На заводе собираются выпускать программное обеспечение, а также электронные компоненты.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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