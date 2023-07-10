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Песков завил о нарушении Турцией договоренностей по передаче «азовцев» Киеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Передача находившихся в Турции боевиков нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) Киеву является нарушением договоренностей, заявил в понедельник, 10 июля, официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Что касается возвращения главарей «азовцев», то да, это нарушение имевшихся договоренностей. Мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы уже и начали делать», — уточнил он.

В отличие от целого ряда стран коллективного Запада, Турция сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком и высшем уровне. Москва намерена использовать эти каналы общения для разъяснения своей позиций в будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Несмотря на передачу боевиков Украине, Россия продолжит сотрудничество с Турцией по строительству газового хаба, уточнил Песков.

«Я еще раз повторяю, мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они действительно многогранны, и торгово–экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать. И особенно те аспекты торгово–экономического взаимодействия, такие как упомянутый вами проект (газового хаба. — Ред.), который на самом деле затрагивает интересы большого количества стран и в регионе, и даже стран Европы», — заявил пресс-секретарь президента.

Командиры террористического «Азова» оказались в Турции после обмена пленными с Россией осенью 2022 года. Так, 22 сентября в Минобороны России заявили, что в результате сложного переговорного процесса по обмену пленными с украинской территории были возвращены 55 военных РФ и Донбасса. Также Киев передал российской стороне украинского политика Виктора Медведчука. При этом, как сообщалось, пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения боевых действий.

До этого предводители батальона сдались в плен России при освобождении предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.

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8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну пяти командиров бригады «Азов». Он опубликовал кадры встречи с ними в Стамбуле, а потом фото из салона самолета.

Комментируя информацию о возвращения на Украину пяти боевиков нацбатальона, Песков в тот день отметил, что Россию никто не ставил в известность. По условиям нарушенных Киевом и Анкарой договоренностей главари «Азова» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта, уточнил он.

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