Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Общество
На северо-востоке Москвы запустили в работу новый ж/д путепровод
Происшествия
ФСБ задержала руководителей частной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам
Мир
Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина
Общество
Синоптик спрогнозировал майскую погоду в Москве
Армия
В Запорожской области заявили о ликвидации штурмовой группы ВСУ
Мир
МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине
Мир
Песков оценил начало строительства на Украине завода по производству БПЛА Bayraktar
Экономика
В Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Кремле указали на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО

Больше 75 тыс. нарушений ПДД зарегистрировали в Калужской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За неделю в Калужской области комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали больше 75 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Порядка 40 тыс. нарушений связано с превышением допустимой скорости. Еще 17 тыс. раз водители допустили нарушение правил проезда перекрестков. Практически такое же количество нарушений связано с неиспользованием ремня безопасности.

Около 600 водителей не предоставили преимущество пешеходам. Почти 450 автомобилистов выехали на встречную полосу на участках, где такой маневр запрещен. В зоне действия запрещающих знаков остановку и стоянку совершили почти 400 водителей. Свыше 650 автомобилистов привлечены к ответственности за движение по обочине.

1 июля в Обнинске водитель такси на большой скорости снес две остановки и фонарный столб. Водитель и пассажир с переднего сиденья сразу покинули место происшествия, второго пассажира задержали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023