Больше 75 тыс. нарушений ПДД зарегистрировали в Калужской области

За неделю в Калужской области комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали больше 75 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Порядка 40 тыс. нарушений связано с превышением допустимой скорости. Еще 17 тыс. раз водители допустили нарушение правил проезда перекрестков. Практически такое же количество нарушений связано с неиспользованием ремня безопасности.

Около 600 водителей не предоставили преимущество пешеходам. Почти 450 автомобилистов выехали на встречную полосу на участках, где такой маневр запрещен. В зоне действия запрещающих знаков остановку и стоянку совершили почти 400 водителей. Свыше 650 автомобилистов привлечены к ответственности за движение по обочине.

1 июля в Обнинске водитель такси на большой скорости снес две остановки и фонарный столб. Водитель и пассажир с переднего сиденья сразу покинули место происшествия, второго пассажира задержали.