Хабаровскую больницу наказали за нарушение санитарных норм

В Хабаровском крае к административной ответственности привлекли КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре центральная районная больница». Решение принял территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора.

Во время плановой проверки в отношении больницы специалисты выявили факты нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства. Они обследовали акушерское, хирургическое и инфекционное отделения, а также поликлинику № 1 и детскую поликлинику.

На всех объектах зафиксированы нарушения требований к внутренней отделке помещений, размещению контейнерных площадок для сбора мусора и к проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Всё это повышает риск развития внутрибольничных инфекций и создает угрозу жизни и здоровья пациентов.

Ведомство выдало юридическому лицу предписание об устранении нарушений. Вопрос находится на контроле санитарных властей, пишет ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае с начала 2023 года диспансеризацию прошли 231 тыс. жителей. Всего до конца года планируется обследовать 750 тыс. человек.