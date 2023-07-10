Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Общество
На северо-востоке Москвы запустили в работу новый ж/д путепровод
Происшествия
ФСБ задержала руководителей частной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам
Мир
Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина
Общество
Синоптик спрогнозировал майскую погоду в Москве
Армия
В Запорожской области заявили о ликвидации штурмовой группы ВСУ
Мир
МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине
Мир
Песков оценил начало строительства на Украине завода по производству БПЛА Bayraktar
Экономика
В Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Кремле указали на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО
Сюжет:

В Запорожской области заявили о ликвидации штурмовой группы ВСУ

Рогов: в Запорожской области ликвидирована спецгруппа ВСУ, пытавшаяся прорваться к российским позициям
0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована в Запорожской области. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В ночь на понедельник российской разведкой было вскрыто движение спецгруппы в количестве около 30 боевиков в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки на васильевском направлении линии фронта Запорожской области.

«По ней было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано не менее пяти и ранено семи боевиков», — уточнил Рогов в своем Telegram–канале.

Оставшиеся в живых боевики ВСУ отступили, рассказал он.

Убойная тактика: ВФУ пытаются взломать российскую оборону пехотой
Почему вооруженные формирования сменили тактику и сколько могут продлиться атаки без использования бронетехники

8 июля Рогов сообщил, что ВСУ изменили тактику в ходе попыток наступления в Запорожской области и перешли к атакам небольшими группами. Чаще всего пехота на широком участке фронта пытается захватить передовые позиции российских военных и там закрепиться, уточнил он.

Ранее в тот день стало известно, что ВСУ оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области. Причиной отступления украинских военнослужащих могли стать ротация или перегруппировка для удара в другом направлении, заявил глава движения «Мы вместе с Россией».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023