Спецгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована в Запорожской области. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В ночь на понедельник российской разведкой было вскрыто движение спецгруппы в количестве около 30 боевиков в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки на васильевском направлении линии фронта Запорожской области.

«По ней было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано не менее пяти и ранено семи боевиков», — уточнил Рогов в своем Telegram–канале.

Оставшиеся в живых боевики ВСУ отступили, рассказал он.

8 июля Рогов сообщил, что ВСУ изменили тактику в ходе попыток наступления в Запорожской области и перешли к атакам небольшими группами. Чаще всего пехота на широком участке фронта пытается захватить передовые позиции российских военных и там закрепиться, уточнил он.

Ранее в тот день стало известно, что ВСУ оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области. Причиной отступления украинских военнослужащих могли стать ротация или перегруппировка для удара в другом направлении, заявил глава движения «Мы вместе с Россией».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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