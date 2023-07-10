Более 100 пар поженились в Пензенской области на День семьи

В Пензенской области в День семьи, любви и верности, который прошел 8 июля, поженились 103 пары, сообщает пресс-служба регионального минтруда в понедельник, 10 июля.

В этот день церемонии бракосочетания проходили по особому сценарию. К примеру, сотрудники ЗАГСа Ленинского района областной столицы рассказывали гостям об истории праздника и гадали на ромашке — символе покровителей семьи святых Петра и Февронии.

В Нижнем Ломове праздник отметили в городском парке, пишет ИА «Пенза-пресс». В мероприятиях принимали участие как молодожены, так и золотые и серебряные юбиляры семейной жизни, а также многодетные семьи.

Праздник был официально утвержден указом президента России Владимира Путина в 2022 году. Установленное в честь святых покровителей Петра и Февронии торжество берет свое начало еще в Средневековой Руси, а традиции празднования передаются из поколения в поколение.