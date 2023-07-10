Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Тверской области

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком IVECO на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области. Один человек погиб.

Авария произошла на территории Зубцовского района ночью 9 июля. 52-летний водитель автомобиля «Лада» во время поворота налево не предоставил преимущество большегрузу. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Пассажир легковушки получил смертельные травмы. Водитель «Лады» пострадал.

В Омской области водитель, который находился за рулем в нетрезвом состоянии, допустил опрокидывание автомобиля «Лада Гранта». Травмы получили десятилетняя девочка и 25-летний мужчина.