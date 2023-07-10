Туристов спасли с одного из «Семи чудес» Хабаровского края

В Хабаровском крае туристы застряли на одном из местных «Семи чудес». Двух человек спасатели эвакуировали с горного хребта Дуссе-Алинь в Верхнебуреинском районе.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, в субботу, 8 июля, в спасательную службу поступило сообщение о том, что два альпиниста сорвались со скалы в горах, требуется их эвакуация.

Место считается труднодоступным, оно расположено в 50 км от поселка Бриакан. Добраться туда можно только вертолетом. Поэтому было принято решение направить туда Ми-8 с врачом и спасателями на борту. Бригаде пришлось добираться пешком еще около 2 км, чтобы помочь пострадавшим.

По словам туристов, Дуссе-Алинь является хорошей тренировочной площадкой для спусков и подъемов. Однако и там случаются ЧП. Так, один из туристов из Иркутской области сорвался. Он получил удар о скалу и потерял сознание. Второй, страхующий его, от рывка сильно ударился о камни, но напарника удержал и аккуратно спустил вниз.

Туристы сами оказали пострадавшему помощь, но второму туристу становилось все хуже. Поэтому они обратились за помощью к спасателям.

У одного пострадавшего диагностировали травму руки, у второго — ушиб позвоночника. На вертолете их доставили в Хабаровск и госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае 36-летний парапланерист упал на склон горы Брат и получил многочисленные травмы. Примерно через час спасателям удалось найти парапланериста. Мужчине оказали первую помощь, после чего на носилках транспортировали к подножью горы, а там передали бригаде медиков.