Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Спорт
В Магнитогорске завершился третий этап ралли «Шелковый путь»
Мир
Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Мир
Матвиенко проводит встречу с главой ПК ВСНП Китая Чжао Лэцзи в Пекине
Мир
Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым
Общество
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1,3 тыс. машин
Общество
Синоптик назвал сроки окончания ливней в Сочи
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Украиной
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Пекине началась встреча Матвиенко и Си Цзиньпина

«Козий парк» в Красноармейске стал символом халатности и запустения

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Козий парк» в Красноармейске Саратовской области, созданный на средства федерального гранта, пришел в запустение. Ландшафтная локация должна была стать центром притяжения туристов, а превратилась в символ халатности. Читатели ИА «Взгляд-инфо» прислали в редакцию фото, сделанные в парке в минувшую субботу, 8 июля, и в середине июня.

На снимках запечатлено грязное болото с плавающей в канаве уточкой. Также на кадрах видно, что повсюду много мусора, парк зарос бурьяном, часть аттракционов сломана, коммуникации выведены наружу.

«Закопали в землю 70 млн рублей и бросили. Кто за это ответит?» — задаются вопросом читатели издания.

Проект по созданию парка предложила городская администрация осенью 2020 года. Он выиграл грант на конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который ежегодно проводит Минстрой РФ.

Так, за 69,8 млн рублей в пойме реки Голый Карамыш на 3,5 га предполагалось создать современную зону креативного отдыха. Муниципальные чиновники пообещали оборудовать прогулочные зоны, эстраду, фонтаны, столы для настольных игр, метеостанцию, летний кинотеатр, причал для рыбаков и даже установить ветряную кинетическую скульптуру.

Название «Козий парк» отсылает к местной легенде о семье немцев, которая жила на берегу Голого Карамыша в Бальцере (прежнее название Красноармейска). Они выращивали коз и угощали молоком всех желающих.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023