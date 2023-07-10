«Козий парк» в Красноармейске стал символом халатности и запустения

«Козий парк» в Красноармейске Саратовской области, созданный на средства федерального гранта, пришел в запустение. Ландшафтная локация должна была стать центром притяжения туристов, а превратилась в символ халатности. Читатели ИА «Взгляд-инфо» прислали в редакцию фото, сделанные в парке в минувшую субботу, 8 июля, и в середине июня.

На снимках запечатлено грязное болото с плавающей в канаве уточкой. Также на кадрах видно, что повсюду много мусора, парк зарос бурьяном, часть аттракционов сломана, коммуникации выведены наружу.

«Закопали в землю 70 млн рублей и бросили. Кто за это ответит?» — задаются вопросом читатели издания.

Проект по созданию парка предложила городская администрация осенью 2020 года. Он выиграл грант на конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который ежегодно проводит Минстрой РФ.

Так, за 69,8 млн рублей в пойме реки Голый Карамыш на 3,5 га предполагалось создать современную зону креативного отдыха. Муниципальные чиновники пообещали оборудовать прогулочные зоны, эстраду, фонтаны, столы для настольных игр, метеостанцию, летний кинотеатр, причал для рыбаков и даже установить ветряную кинетическую скульптуру.

Название «Козий парк» отсылает к местной легенде о семье немцев, которая жила на берегу Голого Карамыша в Бальцере (прежнее название Красноармейска). Они выращивали коз и угощали молоком всех желающих.