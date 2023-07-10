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Тело голой женщины нашли в лифте в Набережных Челнах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В лифте дома в Набережных Челнах 8 июля нашли тело голой женщины. Об этом сообщил в понедельник, 10 июля, источник «Известий».

Рано утром жители дома вызвали механика, чтобы починить застрявший лифт. Когда тот открыл его, он обнаружил тело избитой 35-летней женщины, на котором не было одежды. У погибшей были сломаны ребра и челюсть, а также разорваны внутренние органы.

По подозрению в ее убийстве задержали ранее судимого 47-летнего жителя одной из квартир дома, где и нашли тело женщины. Как уточнил источник, погибшая не жила в этом доме.

В обстоятельствах убийства разбираются следователи.

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Ранее, 8 июля, сообщалось, что в бочке на балконе квартиры в Великом Новгороде было найдено тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти: во рту у нее был кляп, руки и ноги обмотаны скотчем. В распоряжении «Известий» появились кадры из дома, где нашли бочку с телом жертвы. Дверь квартиры опечатана.

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